В Крыму пенсионерам установили новый прожиточный минимум

Подконтрольный Кремлю Госсовет Крыма подготовил законопроект, согласно которому, прожиточный минимум пенсионера в аннексированном Крыму в следующем году составит 8 530 рублей (около 3911 гривен – КР).

«Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Крыму на 2018 год в размере 8 530 рублей», – сказано в документе.

В текущем году прожиточный минимум крымского пенсионера составляет 8 410 рублей (около 3 896 гривен – КР).

С марта 2014 года Россия объявила крымчан своими гражданами, расчет пенсий определили в следующем порядке: украинское пособие пересчитали с гривен на рубли по курсу 3,8 и постепенно увеличивали в 2 раза. Таким образом, крымские пенсионеры получали больше пенсионеров, проживающих на материковой части Украины. С 2015 года в Крыму пенсии начисляют по российским законам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».