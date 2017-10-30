Образование в Крыму на дому – Радио Крым.Реалии

На что тратить время в оккупации? Как получить образование, не выходя из дома? Какие специальности на рынке сегодня востребованы и могут прокормить?

Об этом – в проекте «Дневное шоу» в эфире Радио Крым.Реалии с 12:10 до 12:40 (с 13:10 до 13:40 в Крыму). Гости студии: Антон Сененко научный сотрудник Института физики Национальной академии наук Украины; инициатор и руководитель образовательного проекта «Prometheus» Иван Примаченко. Ведущий –Павел Казарин.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.