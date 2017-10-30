Афганистан призывает ООН ввести санкции в отношении лидеров талибов

Руководитель исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла призвал Совет безопасности ООН ввести санкции против руководства движения «Талибан». Об этом он заявил после встречи 29 октября в Кабуле с председателем Комитета по санкциям Совета безопасности ООН Кайратом Умаровым.

Абдулла назвал талибов «безжалостными убийцами», ответственными за «уничтожение страны». Он добавил: «Их (талибов – КР) следует считать террористами».

По словам Абдуллы, санкционный комитет должен ограничить деятельность и движение руководства «Талибана» и заблокировать его финансовые ресурсы путем введения санкций.

По предварительным данным, руководство «Талибана» базируется в пакистанском городе Кветта, недалеко от афганской границы.

Соединенные Штаты и другие мировые державы приостановили официальное признание «Талибана» террористической организацией в надежде привлечь их к мирным переговорам.

Талибы в последнее время активизировали свои атаки против поддерживаемого Западом правительства в Кабуле, которые борются с боевиками после вывода большинства войск НАТО в 2014 году.