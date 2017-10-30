Умеров планирует поехать в Крым после лечения в Германии

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа сообщил о намерении поехать в Крым после поездки в Германию, где он должен пройти обследование с последующим лечением. Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook.

«Благодарю всех кто поддержал меня в эти дни. Никак не могу и не хочу свыкнуться с мыслью, что меня вывезли из Крыма. Я очень люблю и ценю свободу, но это должно быть и в Крыму тоже. Борьба продолжается. Обещаю скоро адаптироваться . В Крым поеду после поездки в Германию, связанной с приглашением на обследование и лечение», – написал Умеров.

Накануне президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в администрации канцлера Германии Ангелы Меркель сообщили о готовности принять на лечение Ильми Умерова.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что освобожденные заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз должны иметь право вернуться в Крым и свободно выражать свое мнение.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции днем 25 октября.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.​

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.