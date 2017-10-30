В Крыму определили двух кандидатов на пост мэра Ялты

Конкурсная комиссия во главе с подконтрольным Кремлю заместителем главы правительства Крыма Владимиром Серовым 30 октября выбрала двух кандидатов на пост мэра Ялты. Ими стали исполняющая обязанности руководителя администрации города Елена Сотникова и глава территориального органа поселка Гурзуф Игорь Гец.

«Кандидатуры Сотниковой и Геца будут представлены горсовету Ялты для принятия решения о назначении одного из них на пост главы администрации», – сказал Владимир Серов в эфире телеканала «Первый крымский».

Документы на участие в конкурсе подавали 12 человек, двое из них позже сняли свои кандидатуры.

В день проведения конкурса комиссия допустила к индивидуальному собеседованию только пятерых претендентов: главного редактора газеты Первомайского района «Вперед» Владимира Кокиноса, помощника депутата Елену Вавилову, главу Гурзуфского территориального органа Игоря Геца, и.о. главы администрации Ялты Елену Сотникову и замначальника департамента имущественных и земельных отношений российской администрации Ялты Александра Яковлева.

Должность главы подконтрольной Кремлю администрации Ялты освободилась с июля 2017 года после ухода в отставку прежнего руководителя города Андрея Ростенко.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».