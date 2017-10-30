В Астане начинается новый раунд переговоров по Сирии

В Астане в понедельник 30 октября открывается очередной раунд мирных переговоров по Сирии. Как сообщает Министерство иностранных дел Казахстана, все стороны переговоров, включая представителей правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, подтвердили свое участие.

«Предстоящая встреча направлена на сохранение достигнутых результатов по укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии, а также усиления сотрудничества в рамках дальнейшей стабилизации ситуации в стране на этапе перехода к политическому урегулированию кризиса», – говорится в сообщении МИД Казахстана.

Пленарное заседание запланировано на вторник, 31 октября.

На сессии при посредничестве России, Турции и Ирана будут присутствовать представители сирийского правительства и некоторых повстанческих групп, а Соединенные Штаты, ООН и Иордания отправят своих представителей.

По итогам предыдущего, шестого, раунда переговоров в Астане 14-16 сентября объявили о создании четырех зон безопасности в Сирии. Сирийская оппозиция тогда заявила, что отказывается принимать Иран в качестве гаранта безопасности в зонах деэскалации в Сирии.

Россия, Турция и Иран выступают спонсорами переговоров по Сирии в Астане, которые проходят отдельно от проведенных в Женеве при посредничестве ООН межсирийских переговоров.

Россия и Иран в шестилетней гражданской войне в Сирии, которая, по оценкам, унесла жизни 330 тысяч человек поддерживают правительство президента Сирии Башара Асада. Турция и Соединенные Штаты поддерживают различные повстанческие группировки.