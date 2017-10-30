Климкин: Украина представит проект резолюции по правам человека в Крыму 31 октября

Украина 31 октября представит проект резолюции Совета безопасности ООН по правам человека в аннексированном Крыму. Об этом 30 октября заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел и сотрудничества Испании Альфонсо Дастисом.

«Завтра мы выйдем с новым очень сильным и жестким проектом резолюции относительно положения с правами человека на территории оккупированного Крыма. Резолюция должна осудить действия России относительно недопуска международных организаций и гуманитарных организаций в оккупированный Крым», – сказал Климкин.

Глава украинского МИДа отметил, что резолюция должна призвать Россию выполнять решения Международного суда ООН.

Международный суд ООН 19 апреля 2017 года согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

В аннексированном Крыму наблюдатели ООН фиксируют широкий спектр нарушений прав человека и международного гуманитарного права. Речь идет о нарушениях права на жизнь, личную неприкосновенность и свободу, а также о нарушениях социально-экономических прав.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 20 сентября, рассказал о политике репрессий, развернутой российскими властями в аннексированном Крыму, и призвал международное сообщество дать надлежащий ответ на такие действия Кремля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».