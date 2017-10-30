В Крыму назначили нового главу Госстройнадзора

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов назначил начальником российского Госстройнадзора полуострова Марину Сергееву. Соответствующий указ опубликован на правительственном портале.

«Назначить Сергееву Марину Викторовну на должность начальника Службы государственного строительного надзора Крыма», – сказано в документе.

До назначения Сергеевой временно исполняющим обязанности главы российского Госстройнадзора полуострова был Нариман Исаев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».