Министр иностранных дел Украины: нельзя проводить параллели между Каталонией и Крымом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что не стоит проводить параллели между Каталонией, объявившей независимость от Испании, и аннексированным Крымом из-за отсутствия в первом случае российских войск.

«Представьте, что сейчас в Каталонии было бы 2 тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наемников. Все это было бы подконтрольно России... Но в смысле попыток России вести гибридную войну против всей Европы, чтобы ее ослабить, у нас действительно есть общие вызовы», – сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Альфонсо Дастисом 30 октября.

В свою очередь глава МИД Испании сказал, что вопрос Каталонии, Крыма и Донбасса является угрозами территориальной целостности государств.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90% принявших участие в голосовании. Явка, по данным каталонской власти, составляла 43%. Мадрид назвал голосование незаконным. Такого же мнения придерживаются в Еврокомиссии.

После референдума в регионе прошли многотысячные митинги как сторонников, так и противников независимости.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».