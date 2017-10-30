В ближайшие дни в горах Крыма выпадет первый снег – синоптики

В ближайшие дни в горах Крыма выпадет первый снег. Об этом в 30 октября сообщает Гидрометцентр полуострова.

«Во вторник и среду ветер немного стихнет, осадки будут небольшие и умеренные, в горах – в виде снега, в среду в степных и предгорных районах – в виде дождя и снега», – говорится в сообщении синоптиков.

При этом температура воздуха упадет до 2-4 градусов тепла.

В связи с непогодой, которая бушует на полуострове, утром 30 октября временно приостанавливала свою работу Керченская паромная переправа.

В субботу управление МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение на полуострове до 30 октября в связи с ухудшением погодных условий.