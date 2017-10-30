В Симферополе решили повысить зарплату чиновникам из-за «столичного статуса города»

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма намерено повысить заработную плату симферопольским чиновникам и депутатам на 20 процентов в связи со «столичным статусом города». Соответствующее постановление опубликовано 30 октября на сайте ведомства.

«В связи с осуществлением Симферополем функций столицы Крыма, предельные размеры денежных содержаний депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих и ежемесячной надбавки за классный чин муниципальных служащих в городском округе Симферополе исчисляются с применением коэффициента 1,2», – говорится в документе.

Постановление об увеличении зарплаты симферопольских чиновников и депутатов вступит в силу с 1 ноября.

Заработная плата должностных лиц Симферополя начисляется согласно постановлению росийского правительства Крыма от 26 сентября 2014 года. В документе указано, что предельный размер денежного вознаграждения для глав крымских горсоветов составляет 45,3 тысячи рублей (около 20,7 тысяч гривен), а предельный размер оклада для глав администрации – 15,3 тысячи рублей (около 7,02 тысяч гривен).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».