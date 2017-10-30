МИД Испании: Мадрид поддерживает территориальную целостность Украины

Королевство Испания поддерживает Украину в вопрос восстановления ее территориальнуой целостности. Об этом заявил министр иностранных дел и сотрудничества Испании Альфонсо Дастис на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павел Климкин в Киеве 30 октября.

«Мы хотим, чтобы Украина возобновила свою территориальную целостность и возобновила свою власть в Крыму, но пока Крым находится под агрессором – Крым является оккупированным. Мы будем поддерживать Украину на площадке в Нью-Йорке или в Женеве по этой резолюции о нарушениях прав человека в Крыму», – сказал Дастисом, сообщает УНИАН.

Ранее министр иностранных дел Украины сообщил, что 31 октября Киев представит проект резолюции Совета безопасности ООН по правам человека в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».