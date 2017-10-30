Российский экономист: новые санкции США не повлияют на оборонную промышленность России

Санкции США против заводов и предприятий российского военно-промышленного комплекса, введенные Госдепартаментом США в конце октября, не повлияют на оборонную сферу и на экономику России в целом. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал российский экономист Дмитрий Некрасов.

«Значимость оборонного экспорта – это миф. За год Россия экспортирует вооружений примерно на столько же денег, сколько экспорт нефти приносит ей за одну неделю. Кроме того, значительная часть поставок обеспечивается государственными кредитами, либо встречным импортом товарной продукции. Так что я не стал бы говорить, что санкции как-то повлияют на оборонный комплекс России», – отметил экономист.

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По его словам, технологические санкции против 39 российских компаний более чувствительны, недели финансовые.

«У российских предприятий большие проблемы с материалами, с электроникой и станками», – заключил Некрасов.

Газета The New York Times 26 октября опубликовала список частных и юридических лиц, которые подпадают под санкции. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил санкционный список российских компаний.

Согласно списку, санкции затронут госкорпорацию «Ростех», ведущие российские оборонные концерны «Калашников» и «Ижмаш», корпорации «МиГ» и «Тактическое ракетное вооружение», компании «Сухой» и «Вертолеты России» и многие другие предприятия и компании. Из них некоторые уже находятся под санкциями Соединенных Штатов. В данном случае речь идет о расширении списка и уведомлении зарубежных партнеров российского ВПК.

Также в список организаций включили российские разведывательные структуры: Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ), Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новость о санкциях во время появления ее в The New York Times, сказал, что «в это отголоски недружественных проявлений в отношении России».