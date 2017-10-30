Порошенко предлагает продлить соглашение с Нидерландами о миссии защиты расследования трагедии MH17

Президент Украины Петр Порошенко предлагает продлить на год, до 1 августа 2018 года, мандат миссии защиты расследования катастрофы самолета рейса MH17 в небе над Донбассом.

Законопроект № 0169 зарегистрирован 30 октября в Верховной Раде.

Это соглашение было подписано 28 июля 2014 года, его уже несколько раз продлевали.

Кроме того, 20 сентября 2017 Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, в котором подтвердили свою решимость в деле привлечения к ответственности виновных в катастрофе самолета рейса MH17.

Самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек – все, кто находился на борту.

В конце сентября 2016 года Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка «Бук», с которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, которое находился под контролем боевиков, контролируемых Россией. К числу подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей в Москве назвали «предварительным». В МИД России назвали доклад «предвзятым».