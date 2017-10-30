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Ученые России считают, что строительство Керченского моста не вредит экологии моря

Эксперт Института морских биологических исследований имени Ковалевского Российской академии наук Наталия Мильчакова считает, что строительство Крымского моста не несет негативных последствий для экологии Керченского пролива. По ее словам, экологический мониторинг в районе стройки ведут научные организации Москвы, Краснодарского края и других регионов соседней России.

«По публикационным данным, никаких негативных явлений нет… Более того, рыбаки, которые осуществляют прибрежный лов в Керчи, отмечают, что при прохождении косяков рыб через Керченский пролив достаточно много можно наблюдать дельфинов, в том числе афалин. То есть даже млекопитающие наблюдаются часто, хотя строительство ведется постоянно», – сказала Мильчакова ТАСС.

В сентябре глава Минприроды соседней России Сергей Донской утверждал, что строительство моста через Керченский пролив оказывает минимальное воздействие на природу и экосистему моря.

Заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря и кандидат экологических наук Евгений Дикий указывал на то, что строительство Керченского моста повредит естественную миграцию рыб и дельфинов из Черного моря в Азовское через Керченский пролив.

В мае текущего года прокуратура АР Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по факту нарушения правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив между территорией России и полуостровом Крым (статья 236 Уголовного кодекса Украины).

По версии украинской прокуратуры, масштабные работы превратят Азовское море в Черноморский залив, а резкая смена химического состава воды приведет к гибели живых организмов, в том числе дельфинов, занесенных в Красную книгу.

Президент Украины Петр Порошенко 29 сентября поручил подать иск против России из-за строительства Керченского моста в аннексированном Крыму.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.

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