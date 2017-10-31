Минфин: госдолг Украины в сентябре вырос на 0,6% - до 77 миллиардов долларов США

Общий государственный и гарантированный государством долг Украины в сентябре 2017 вырос на 0,47 миллиарда долларов (на 0,62 процентов) – до 77,03 миллиардов долларов США. Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные Министерством финансов.

В гривневом эквиваленте государственный долг за этот период вырос на 84,66 миллиарда гривен – до 2,043 триллиона гривен.

По данным Минфина, с начала года – за январь-сентябрь – государственный и гарантированный государством долг вырос на 8,5 процентов в долларовом эквиваленте, на 5,85 процентов – в гривневом эквиваленте.

По состоянию на 30 сентября гарантированный государством долг составлял 12 миллиардов долларов (318,31 миллиарда гривен).

Согласно Бюджетному кодексу, государственный долг – общая сумма долговых обязательств государства по возврату полученных и непогашенных кредитов (займов), возникающих в результате государственного заимствования.

Кабинет министров внес в парламент проект закона о госбюджете 15 сентября – в последний день, когда согласно Бюджетному кодексу, должен был это сделать. Документ, в частности, предусматривает доходы бюджета на следующий год в сумме более 877 миллиардов гривен, расходы – более чем 948 миллиардов гривен. Согласно расчетам общий объем государственного долга, рассчитанный в национальной валюте, в 2018 году составит 1,9 триллиона гривен.