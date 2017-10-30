Аэропорт «Симферополь» перешел на осенне-зимнее расписание

Аэропорт аннексированного Россией Симферополя перешел на осенне-зимнее расписание полетов, сообщают в пресс-службе аэропорта.

«С 29 октября 2017 года в аэропорту Симферополь начало действовать осенне-зимнее расписание полетов, которое продлится до 24 марта 2018 года. В этот период рейсы будут выполняться с 9:00 до 21:00 (крымское время – КР)», – рассказали в пресс-службе.

Украина, вместе с Европейским союзом и большинством стран Европы, вернулась в ночь на 29 октября с летнего времени на поясное, которое неформально называют «зимним».

Стрелки часов перевели на один час назад.

В аннексированном Россией Крыму и на оккупированной части Донбасса введено использование московского времени, которое не имеет сезонного перехода.

Российские авиакомпании систематически нарушают украинское законодательство, осуществляя рейсы через закрытое воздушное пространство над Крымом. Согласно открытым источникам, на аннексированный полуостров, в частности, летают рейсы компании «Nordwind Airlines», «Аэрофлот», «Россия», «Уральские Авиалинии», «Глобус», «S7 Airlines», «ВИМ-Авиа», «ЮВТ», «Red Wings», «Ikar (Pegas)».

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.