Севастопольские активисты вновь готовят митинг против «земельного передела»

Во вторник, 7 октября, севастопольские активисты планируют провести митинг на площади Нахимова. Участники собрания выступят против «земельного передела» и действий подконтрольных России властей города. Об этом 30 октября в комментарии Крым.Реалии рассказал один из организаторов мероприятия Владимир Новиков.

«Мы собираемся делать общественное движение за права и свободу севастопольцев. Начинаем собирать и обобщать материалы по всем проблемам, которые накопились. На этом митинге мы будем как раз об этом говорить. Мы собираемся организовывать противодействие: из-за отводов земли, передела собственности и со всем беззаконием, которое есть», – сказал Новиков.

По его словам, активисты не согласовывали мероприятие, так как «коммунисты уже согласовали митинг к 100-летию Октябрьской революции».

Как стало известно, севастопольские коммунисты в этот день проведут свой митинг, на него пригласили представителей политических партий и общественных движений.

В Севастополе жители города уже не раз собирались на митинги и одиночные акции против «произвола российских чиновников и судей», которые, по словам активистов, нарушают права граждан на частную собственность.

Российские власти Севастополя подали сотни исков о лишении права собственности владельцев земельных участков. По мнению российских чиновников, украинские власти до аннексии Крыма «незаконно» предоставляли людям землю.