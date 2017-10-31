Украина должна увеличить «цену» Крыма для России через суд ООН – постпред президента в Крыму

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что цель Украины в Международном суде ООН по Крыму заключается в том, чтобы «вынудить Москву все больше платить за аннексию полуострова». Такое мнением Бабин озвучил в эфире Радио Крым.Реалии.

«Понятно, что Российская Федерация не станет деоккупировать Крым на основании решения Международного суда ООН. Но от этого задача, поставленная президентом Украины – сделать полуостров максимально токсичным для оккупантов – не перестает быть актуальной. Каждая резолюция, каждое решение суда облегчает мировому сообществу введение новых санкций против России. Сейчас Киеву нужно прежде всего фиксировать невыполнение Россией требований по Меджлису и образованию на украинском», – отметил он.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F349234736&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи заявил, что организация может найти рычаги давления на Россию и заставить ее прекратить ограничивать в правах крымскотатарский народ, в том числе снять запрет на работу Меджлиса, а также обеспечить право граждан Украины на изучение украинского языка. Соответствующее решение Международный суд ООН утвердил 19 апреля 2017 года.