Украина должна увеличить «цену» Крыма для России через суд ООН – постпред президента в Крыму

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что цель Украины в Международном суде ООН по Крыму заключается в том, чтобы «вынудить Москву все больше платить за аннексию полуострова». Такое мнением Бабин озвучил в эфире Радио Крым.Реалии.
«Понятно, что Российская Федерация не станет деоккупировать Крым на основании решения Международного суда ООН. Но от этого задача, поставленная президентом Украины – сделать полуостров максимально токсичным для оккупантов – не перестает быть актуальной. Каждая резолюция, каждое решение суда облегчает мировому сообществу введение новых санкций против России. Сейчас Киеву нужно прежде всего фиксировать невыполнение Россией требований по Меджлису и образованию на украинском», – отметил он.
Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время выступления на заседании Генеральной Ассамблеи заявил, что организация может найти рычаги давления на Россию и заставить ее прекратить ограничивать в правах крымскотатарский народ, в том числе снять запрет на работу Меджлиса, а также обеспечить право граждан Украины на изучение украинского языка. Соответствующее решение Международный суд ООН утвердил 19 апреля 2017 года.
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