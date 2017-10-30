Крымский бизнесмен Зубков хочет получить украинский биометрический паспорт

Крымский бизнесмен, владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков в комментарии телепроекту «Крым.Реалии» рассказал, что после аннексии Крыма Россией не отказывался от украинского гражданства и хочет получить биометический паспорт гражданина Украины.

«Я не отказывался от украинского гражданства, я хотел бы получить еще и биометрический паспорт гражданина Украины. Знаю, что многие крымчане это сделали и это возможно. Украина как была, так и осталась в моем сердце, я очень скучаю по Украине и украинцам... Мне очень хочется поехать в Украину. Но пока это невозможно, пока идут затянувшиеся конфронтации, интриги, списки «Миротворца» и прочее», – сказал бизнесмен.

При этом Зубков считает, что недавний запрет российского суда на выезд бизнесмену с территории Крыма и России нарушает его права.

Суд в Крыму запретил Олегу Зубкову на шесть месяцев выезд с территории России и аннексированного ею полуострова. Причиной постановления стал отказ Зубкова по требованию суда закрыть кафе, расположенное на территории парка «Тайган» в Белогорском районе Крыма.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова, который в 2014 году поддерживал аннексию полуострова Россией, – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

Сафари-парк (парк львов) «Тайган» расположен на территории 32 гектаров в Белогорском районе Крыма. Парк основан крымским бизнесменом Олегом Зубковым, владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте. В парке «Тайган» проживают около 70 львов, а также другие виды животных и птиц.