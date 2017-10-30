Президент Украины Петр Порошенко подтвердил неизменную позицию Украины относительно поддержки территориальной целостности Испании. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента по итогам встречи Порошенко с министром иностранных дел Испании Альфонсо Мариа Дастис Кеседи.

В свою очередь, глава МИД Испании отметил, что его страна полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Согласно сообщению, в ходе встречи также отмечена необходимость сохранения режима санкций ЕС в отношении России до прекращения российской агрессии против Украины и восстановления территориальной целостности и суверенитета.

27 октября правительство Испании, с согласия Сената, верхней палаты парламента страны, приняло решение распустить региональный парламент Каталонии и назначить выборы его нового состава на 21 декабря, а также освободить от должностей членов региональной власти Каталонии и назначить на эти места верных Мадриду чиновников.

Такую возможность предусматривает статья 155 Конституции Испании по отношению к региону страны, который нарушает законы. Решение было принято после того, как в тот же день, 27 октября, парламент Каталонии проголосовал за провозглашение независимости региона от остальной Испании, вопреки предупреждениям Мадрида. Это решение уже принял к рассмотрению Конституционный суд Испании, чтобы, очевидно, отменить его как противоречащее Конституции страны.

В Барселоне ссылались на результаты устроенного 1 октября референдума в регионе, который так же был признан незаконным в Мадриде и состоялся вопреки запрету. За независимость Каталонии было более 90 процентов его участников, но явка составила лишь 43 процента – противники независимости в основном бойкотировали референдум как незаконный. При этом заявлений власти Каталонии о независимости не поддержала ни одна страна мира или международная организация, зато в мире широко высказались в поддержку целостности и единства Испании.