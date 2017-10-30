Экс-главу избирательной кампании Трампа обвинили в отмывании денег, полученных от украинских «регионалов»

Большое жюри присяжных в суде в США 30 октября обвинило политтехнолога Пола Манафорта, бывшего главу избирательной кампании Дональда Трампа, в 12 правонарушениях. Среди обвинений – отмывание денег, которые Манафорт получил от бывшего президента Украины Виктора Януковича, Партии регионов и «Оппозиционного блока» за консультационные услуги.

Как передает Радіо Свобода со ссылкой на обвинительный акт, который обнародовало Министерство юстиции США. Присяжные Окружного суда судебного округа Колумбия установили 27 октября, что Пол Манафорт и его коллега Ричард Гейтс заработали в Украине десятки миллионов долларов.

В течение 2006-2016 годов они отмывали заработанные миллионы через многочисленные компании, партнерства и банки в США и других странах.

При этом, в документе отмечается, что оба действовали как агенты правительства Украины, Партии регионов, Януковича, а после его бегства в России – от партии «Оппозиционный блок». Более того, в ответ на запрос Министерства юстиции США по этому поводу в 2016 году Манафорт и Гейтс ответили «рядом ложных и обманчивых заявлений».

По данным обвинения, Манафорт использовал незадекларированные миллионы долларов для покупки дорогой недвижимости в США . То же делал и Гейтс, который помогал Манафорту получать эти средства из оффшорных счетов.

В общем через оффшорные счета прошло более 75 миллионов долларов. Из них Манафорт отмыл более 18 миллионов и использовал их в США, скрыв этот доход от государственных органов. Гейтс перевел из оффшорных счетов 3 миллиона долларов.

В обвинительном акте перечислены десятки компаний, которые создали Манафорт с Гейтсом, сотни денежных переводов от этих компаний в пользу этих двух человек, использованные в их схеме.

Среди выдвинутых им обвинений – «заговор против США» с целью отмывания денег, сокрытие финансовых данных, нерегистрация как агент иностранного государства, ложные и обманчивые заявления органам власти США.

Манафорт прибыл в офис Федерального бюро расследований США в Вашингтоне 30 октября вскоре после того, как The New York Times и CNN, ссылаясь на неназванные источники, сообщили, что ему и его бывшему деловому партнеру Рику Гейтсу приказали сдаться.

В январе разведка США заявила, что президент России Владимир Путин распорядился провести «кампанию влияния» на выборы 2016 года в Соединенных Штатах.

Президент Дональд Трамп неизменно отрицал факты сговора с Россией в ходе предвыборной кампании. Он не раз говорил, что заявления о российском следе в американских выборах и все расследования – не что иное, как попытки демократов объяснить победу Трампа над Клинтон.

Россия также опровергла вмешательство в выборы в США.

Пол Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы в США. В июне 2016 года он возглавил избирательный штаб Трампа и принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российской юристом Натальей Весельницкой. В середине августа того же года Пол Манафорт покинул пост после того, как стали известны подробности его деловых и политических связей с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.