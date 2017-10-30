В Москве с участием Путина открыли памятник жертвам политических репрессий

В Москве в присутствии президента России Владимира Путина открыли памятник жертвам политических репрессий. Мемориал под названием «Стена Скорби» находится на пересечении проспекта академика Сахарова и Садового кольца. Он представляет собой барельеф с изображением человеческих фигур, которые символизируют репрессированных.

На памятнике написано слово «Помни» на 22 языках. Территория вокруг мемориала вымощена камнями, которые привезли из бывших лагерей и тюрем ГУЛАГа.

Путин заявил, что политические репрессии – это преступление, которое не может быть оправдано «никакими высшими благами народа». Глава российского государства отметил, что во времена сталинского террора миллионы людей были объявлены врагами народа, расстреляны или покалечены. Однако, как сказал Путин, помнить о жертвах репрессий – не значит подталкивать общество к противостоянию.

«Сейчас важно опираться на ценности доверия и стабильности», – цитирует Путина ТАСС.

В этот день было опубликовано обращение группы советских диссидентов и бывших политзаключенных, которые призвали не участвовать в открытии «Стены Скорби» и других памятных мероприятиях, организованных Кремлем. Они заявили, что нынешняя власть в России только «на словах сожалеет о жертвах советского режима, а на деле продолжает политические репрессии и подавляет гражданские свободы в стране».

«Нельзя разделять жертв политических репрессий на тех, кому уже можно ставить памятники, и тех, кого можно пока не замечать», – подчеркнули диссиденты.

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Во многих городах страны проходит акция «Возвращение имен», участники которых зачитывают имена погибших во времена сталинского террора.