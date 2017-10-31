Еще один советник кампании Трампа врал ФБР о связях с Россией – Минюст США

Бывший внешнеполитический советник избирательной кампании Дональда Трампа Джордж Пападопулос признал, что солгал специальным агентам Федерального бюро расследований США о своих отношениях с «определенными иностранными гражданами, которые, как он понимал, имели тесные контакты с главными российскими чиновниками», говорится в документах, которые обнародовало Министерство юстиции США.

При этом Пападопулос пошел на сделку со следствием и 5 октября признал, что во время того опроса в ФБР 27 января дал ложные показания и скрыл существенные данные о своих контактах весной 2016 года с такими лицами, в документах без уточнения имен названы как «европейский профессор» из Лондона и «определенная гражданка России».

По данным следствия, Пападопулос после встреч с ними в электронных письмах руководству кампании Трампа отчитывался, что темой разговора было «устроить встречу между нами и российским руководством, чтобы обсудить американо-российские отношения при президенте Трампе» (который тогда был еще кандидатом), за что руководство кампании похвалило его.

Позже Джордж Пападопулос электронно переписывался с этими лицами, а также с неназванным представителем Министерства иностранных дел России и по результатам этой переписки доложил руководству кампании о готовности власти России к встрече с Дональдом Трампом президента России Владимира Путина. При этом, как говорится в документе следствия, в разговорах говорилось и о том, что власти России имеют «грязь» о кандидате-соперника на выборах Хиллари Клинтон. Также планировалось, что из-за того, что сам Трамп не имел возможности посетить Россию, туда должен был поехать Пападопулос, но в конце эта поездка не состоялась.

В обвинительном заявлении, которое подписал специальный советник Министерства юстиции США Роберт Муллер, подробно описаны детали общения Джорджа Пападопулоса с другими лицами и его дальнейшие заявления для ФБР, которые не соответствовали действительности.

Также обнародовано заявление о соглашении со следствием с признанием вины, которое подписал Пападопулос.

Это дело – еще один результат расследования Министерства юстиции США, которое с мая ведет специальный советник Роберт Муллер в деле, касающемся вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года и возможного сговора тогдашних представителей избирательной кампании Дональда Трампа с чиновниками из России. Аналогичные собственные расследования также ведут несколько комитетов обеих палат Конгресса.

30 октября Минюст США обнародовал другие обвинения в этом деле, против политтехнолога Пола Манафорта, бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа, и его коллеги Ричарда Гейтса, среди которых отмывание средств, полученных в качестве консультантов украинской Партии регионов, ее лидера и бывшего президента Украина Виктора Януковича, а также ее преемницы, «Оппозиционного блока».

Вмешательство России в избирательную кампанию считают доказанным все спецслужбы США, но, несмотря на все многочисленные доказательства, его дальше отрицает Москва.

Также и Москва, и Трамп отрицают незаконные контакты между своими представителями в ходе кампании. 30 октября Трамп, реагируя на сообщения о Манафорта, вновь заявил в Твиттере, что «никакого сговора не было».

Джорджа Пападопулоса арестовали в конце июля. Пол Манафорт и Ричард Гетс 30 октября выполнили указание правоохранителей и появились в Федеральном бюро расследований и сдались властям.