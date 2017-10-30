Адвокат Фейгин отказался от визитов в аннексированный Крым

Российский адвокат Марк Фейгин, который защищал освобожденного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского Ильми Умерова, отказался от дальнейших визитов в аннексированный Россией Крым.

«Я больше не намереваюсь посещать Крым. Несмотря на то, что у меня было разрешение украинских властей на пребывание там, для защиты украинских граждан, я испытывал известное неудобство. Мне претит нарушение украинского закона о посещении Крыма, пусть и вынужденное, пусть и разрешенное. Теперь я могу от этого бремени освободиться», – написал адвокат в Facebook.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции днем 25 октября.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.​

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что освобожденные заместители главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз должны иметь право вернуться в Крым и свободно выражать свое мнение.