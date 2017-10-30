Российский центр «Мемориал» опубликовал обновленный список политзаключенных с именами крымчан

Правозащитный центр «Мемориал» опубликовал обновленный список политических заключенных в России. В него попали 117 человек. В этом году список пополнился именем крымчанина Владимира Балуха, который после аннексии полуострова Россией открыто высказывал свою проукраинскую позицию.

«Год назад в них было 102 человека. Реальное число политзаключенных и лиц, лишенных свободы по политическим мотивам, в сегодняшней России, несомненно, существенно больше… Но политзаключенных в России быть не должно. Они должны быть немедленно освобождены, а их дела – рассмотрены независимым справедливым судом», – отметили в центре.

В список также включены крымчане Руслан Зейтуллаев, Али Асанов, Мустафа Дегерменджи, Александр Кольченко, Александр Костенко, Олег Сенцов.

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий.

После аннексии Крыма Россией на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.