Крымские вершины покрыл первый снег

В Крыму 30 октября выпал первый снег, им покрыты вершины Чатыр-Даг, Ай-Петри, яйла Бабуган, гора Роман-Кош. Пользователи соцсетей сообщают о мелком снеге в районе объездной дороги Симферополя.

Фотографии появляются в социальных сетях.

«В ближайшие сутки на полуостров еще будет оказывать влияние атлантический циклон, фронтальные разделы которого вызвали сильные дожди в прошедшие выходные. Ночью пройдут дожди с мокрым снегом, днем интенсивность осадков уменьшится», – цитирует «РИА Крым» местный гидрометцентр.

В горах температура воздуха в ближайшие дни будет ниже нулевой отметки, поэтому выпадение снега там естественно.

«Что касается степной части Крыма и побережья, то снег возможен, но он будет сразу таять, так что говорить о первом снегопаде преждевременно», – отметили в гидрометцентре.

По информации синоптиков, в 2016 году первый снег выпал в высокогорных районах Крыма точно с наступлением календарной зимы – в ночь с 30 ноября на 1 декабря.