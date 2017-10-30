Народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко написал в Facebook, что на Киевщине в результате обстрела авто погибла доброволец, пресс-офицер батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева.

«Остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевои. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области. В результате полученных ранений Амина погибла», – отметил он.

По данным Геращенко, ее муж Адам Осмаев ранен.

Сейчас подтверждения этой информации из других источников нет.

В Подольском районе Киева 1 июня произошло нападение на добровольца Адама Осмаева и его жену, Амину Окуеву. По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. По версии силовиков, когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву, в ответ Амина Окуева из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка.

Оба мужчины были доставлены в больницу. Тогда Амина Окуева не пострадала. В полиции заявили, что основной версией нападения на супругов добровольцев Адама Осмаева и Амины Окуевои рассматривают их патриотическую позицию.

В феврале 2015 года Осмаев стал новым командиром батальона имени Джохара Дудаева после гибели Исы Мунаев. Амина Окуева, медик по образованию, была пресс-секретарем батальона.