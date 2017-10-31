Зачем Россия вновь переписывает историю – Радио Крым.Реалии

Зачем в России вновь переписывают учебники истории? Почему раввина аннексированного Симферополя назначили только спустя три года? Может ли Россия провести повторный «референдум» в Крыму?

С 7:30 до 09:00 (с 8:30 до 10:00 в Крыму) в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Громенко ищет ответы на эти вопросы с сотрудником научно-исследовательской части исторического факультета КНУ Василием Павловым, российским философом и публицистом Максимом Горюновым, бывшим раввином Общин прогрессивного иудаизма Симферополя и Украины Михаилом Капустиным, исполнительным вице-президентом Конгресса национальных общин Украины Иосифом Зисельсом, заведующей отделом истории религий и практического религиоведения Института философии им. Григория Сковороды НАНУ Людмилой Филипович, украинским политологом Александром Палием, директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым, российским политическим деятелем и политэмигрантом Ольгой Курносовой.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.