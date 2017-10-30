Полиция Киевской области ищет напавших на автомобиль добровольцев Окуевой и Осмаева

Полиция Киевской области сообщила, что устанавливает нападающих, которые на автодороге расстреляли автомобиль в котором находились пресс-офицер батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева и ее муж, доброволец Осмаев.

«На территории столичной области и соседних регионов введен оперативный план «Сирена», продолжаются мероприятия по розыску и задержанию вооруженных преступников. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сейчас на месте происшествия также работает руководство Национальной полиции Украины и полиции Киевской области. Просьба к водителям с пониманием относиться к проверке транспортных средств полицейскими», – говорится в обращении полиции Киевщины в Facebook.

По сообщению, 30 октября в 20 часов по спецлинии 102 полиции Киевщины поступило сообщение о том, что неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Киево-Святошинского района расстреляли автомобиль. На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Других подробностей в этом сообщении нет.

Несколько ранее пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало подтвердил сообщение о том, что под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находилась пресс-офицер батальона имени Джохара Дудаева Амина Окуева и ее муж, доброволец Осмаев. Окуева погибла. По словам Тракало, на место происшествия выехал глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Ранее о гибели Амины Окуевои сообщили в соцсетях народные депутаты Антон Геращенко (фракция «Народный фронт»), который является членом коллегии Министерства внутренних дел Украины, и Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии), который добавил, что погибшая была его помощницей и они договаривались о встрече в ближайшие дни. Мосийчук на днях тоже стал жертвой, как полагают, покушения и находится с ранениями в больнице.

По словам Геращенко, Осмаев ранен в результате обстрела их автомобиля на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской области, но будет жить.

1 июня было осуществлено, как считают, покушение на Осмаева. Тогда он тоже был ранен и оказался в больнице. Окуева, которая тогда не пострадала, в ответ ранила нападавшего.

Тогда, по данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече в Киеве. По версии силовиков, когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву, в ответ Окуева из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка.

В полиции тогда заявили, что основной версией нападения на супругов добровольцев Осмаева и Окуевои рассматривают их патриотическую позицию и правоохранители взяли супругов под усиленную охрану.

В феврале 2015 Осмаев стал командиром добровольческого батальона имени Джохара Дудаева после гибели Исы Мунаев. Амина Окуева, медик по образованию, была пресс-секретарем батальона.