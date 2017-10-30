США: Манафорт не признал вины, суд взял его под домашний арест

На суде в США политтехнолог Пол Манафорт, бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа, не признал себя виновным ни по одному из предъявленных ему обвинений, среди которых отмывание средств, полученных в качестве консультанта украинской Партии регионов, ее лидера и бывшего президента Украины Виктора Януковича. Так же не признал никакой вины и его коллега, который проходит по этому уделу Ричард Гейтс.

Окружной суд судебного округа Колумбия (охватывает столицу США Вашингтон) освободил обоих задержанных под домашний арест и залог – для Манафорта он составила 10 млн долларов, для Гейтса 5 млн.

Ранее 30 октября оба появились в Федеральное бюро расследований США в Вашингтоне по указанию правоохранителей после того, как Министерство юстиции обнародовало выдвинутые им обвинения всего в 12 случаях правонарушений.

Большое жюри присяжных в суде в США 30 октября обвинило политтехнолога Пола Манафорта, бывшего главу избирательной кампании Дональда Трампа, в 12 правонарушениях. Среди обвинений – отмывание денег, которые Манафорт получил от бывшего президента Украины Виктора Януковича, Партии регионов и «Оппозиционного блока» за консультационные услуги.

В течение 2006-2016 годов они отмывали заработанные миллионы через многочисленные компании, партнерства и банки в США и других странах.

При этом, в документе отмечается, что оба действовали как агенты правительства Украины, Партии регионов, Януковича, а после его бегства в России – от партии «Оппозиционный блок». Более того, в ответ на запрос Министерства юстиции США по этому поводу в 2016 году Манафорт и Гейтс ответили «рядом ложных и обманчивых заявлений».

Среди выдвинутых им обвинений – «заговор против США» с целью отмывания денег, сокрытие финансовых данных, нерегистрация как агент иностранного государства, ложные и обманчивые заявления органам власти США.

Манафорт прибыл в офис Федерального бюро расследований США в Вашингтоне 30 октября вскоре после того, как The New York Times и CNN, ссылаясь на неназванные источники, сообщили, что ему и его бывшему деловому партнеру Рику Гейтсу приказали сдаться.

В январе разведка США заявила, что президент России Владимир Путин распорядился провести «кампанию влияния» на выборы 2016 года в Соединенных Штатах.

Президент Дональд Трамп неизменно отрицал факты сговора с Россией в ходе предвыборной кампании. Он не раз говорил, что заявления о российском следе в американских выборах и все расследования – не что иное, как попытки демократов объяснить победу Трампа над Клинтон.

Россия также опровергла вмешательство в выборы в США.

Пол Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы в США. В июне 2016 года он возглавил избирательный штаб Трампа и принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российской юристом Натальей Весельницкой. В середине августа того же года Пол Манафорт покинул пост после того, как стали известны подробности его деловых и политических связей с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.