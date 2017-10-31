Чийгоз о планах вернуться в Крым: «Я просто туда поеду»

Освобожденный из заключения в аннексированном Крыму заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV прокомментировал стремление вернуться на территорию аннексированного Россией Крыма.

«Я не планы строю на этот счет, я просто поеду домой. Это не мои проблемы, это их проблемы Пусть они думают, что с этим делать», –сказал Чийгоз в ответ на вопрос ведущего о последующих действиях, если российские силовики не пустят его в Крым.

Ахтем Чийгоз рассказал также, что планирует перевезти на материковую Украину двоих сыновей.

«Но я воспитывал их (детей, – КР) так, чтобы они в зависимости от каких-то обстоятельств не искали более выгодные условия для жизни. Тяжело, не тяжело – это родина, место, где все дышит твоим духом... Мы любыми путями все равно вернемся домой, кто вынужденно покинул родину», – заявил он.

Чийгоз также отметил, что работники ФСБ предлагали ему до ареста различные варианты сотрудничества, но позже сменили тактику и «пытались сломать».

«Это то, к чему они привыкли. Купить, сломать, унизить, чтобы ты приспособился. Других функций у этой власти в России нет», – сказал он.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, российские власти освободили 25 октября.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.