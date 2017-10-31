Минздрав Крыма признал, что на полуострове не хватает врачей

Дефицит специалистов в учреждениях здравоохранения аннексированного Крыма на сегодня составляет 900 человек. Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал подконтрольный Кремлю министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.

«Дефицит с врачами острый – около 900 докторов не хватает медицинским организациям государственной формы собственности. В прошлом году в Крым прибыло 116 молодых специалистов. Но многие из них идут работать в частные клиники, либо вообще уходят из здравоохранения, – сообщил министр.

Голенко отметил, что молодые специалисты бросают профессию врача «не выдержав тяжести ответственности за жизнь и здоровье пациентов».

Российский глава Минздрава пообещал, что в 2018 году привлекут 55 специалистов для работы в сельских регионах Крыма по программе «Земский доктор».

Из-за низкой оплаты труда в аннексированном Крыму остро ощущается дефицит медицинских кадров. Весной 2017 года медики в Керчи неоднократно жаловались на низкие зарплаты, отмену выплат, отсутствие инвентаря и ремонта в медучреждениях.

Подконтрольный Кремлю Керченский городской суд по требованию российской прокуратуры города признал незаконным приказ главврача городской больницы № 2 о приостановлении медикам выплат за квалификационную категорию и обязал руководство медучреждения возобновить эти выплаты.

В начале февраля 2017 года в Крыму сообщили об острой нехватке кадров. Подконтрольный Кремлю директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин оценил неукомплектованность кадрового состава «скорой помощи» в одну тысячу человек.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».