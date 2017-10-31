Полиция в Москве задержала руководителя штаба оппозиционера Навального

В Москве 31 октября полиция задержала руководителя московского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Николая Ляскина. Об этом он сообщил в на своей странице в Twitter.

Полицейские остановили автомобиль Ляскина у его дома и заставили поехать в участок. По словам руководителя штаба Навального, на него собираются составить административный протокол.

29 октября Ляскин и еще семь активистов штаба Алексея Навального были задержаны в Москве во время встречи с волонтерами. Их три часа продержали в полиции, после чего отпустили без составления протокола.

30 октября штаб Навального в Москве проводил так называемый День мобилизации волонтеров. Активисты агитировали местных жителей поддержать выдвижение оппозиционера в кандидаты на пост президента России.

15 сентября на Ляскина было совершено нападение. Его несколько раз ударили по голове железной трубой. У оппозиционера диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Полиция завела уголовное дело по статье «Хулиганство». Позже был задержан подозреваемый в нападении Андрей Щербаков. На допросе и на очной ставке он утверждал, что Ляскин предложил ему инсценировать покушение на него за вознаграждение. Оппозиционер категорически отрицает эти обвинения.

