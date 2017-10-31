Аксенов о помиловании Чийгоза и Умерова: президент России имел на то основания

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, у президента России «были основания» на помилование заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Об этом сообщает «​Крыминформ».

«Президент России, принимая решение о помиловании Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, имел на то основания. Решение президента для меня закон... Мы все их решения выполняем», – сказал он журналистам 31 октября.

Российский глава Крыма отметил, что порядок въезда на территорию аннексированного Крыма для Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова будут определять подконтрольные Кремлю крымские спецслужбы.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, российские власти освободили 25 октября.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.