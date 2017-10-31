Активисты в Москве зачитали имена удерживаемых в России украинских политузников

В День памяти жертв политических репрессий активисты инициативы «Стратегия-18» зачитали имена украинских и российских узников, которые «незаконно удерживаются в российских тюрьмах». Об этом Крым.Реалии сообщила активистка Вера Лаврешина.

«Провели пикеты на Тверской, на Лубянке у Соловецкого камня. Мы огласили списки политзаключенных по материалам «Новой хроники текущих событий». Это примерно три с половиной сотни человек», – рассказала Лаврешина.

По словам активистки, участники акции зачитали имена «сегодняшних узников», чтобы содействовать освобождению людей, «пока они живы».

В Москве 29 октября накануне Дня памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня прошла акция памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен». Весь день на Лубянской площади москвичи, сменяя друг друга, читали имена людей, расстрелянных в России в годы советского террора.

Активисты Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

Российские оппозиционные активисты регулярно выходят на мирные пикеты и акции, требуя освободить политзаключенных, прекратить российскую агрессию в отношении Украины и деоккупировать Крым.