Джемилев: Россия нанесла ущерб экологии Крыма на миллиарды долларов

Россия нанесла существенный ущерб экологии аннексированного Крыма, сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев 31 октября на брифинге по проекту резолюции Совета безопасности ООН по правам человека в Крыму.

«Своими действиями Россия нарушила все договоренности. Нанесен ущерб экологии Крыма. Грунтовые воды опустились, для восстановления территории потребуются миллиарды долларов», – заявил Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа также отметил, что Украина сделает все, чтобы вернуть Крым.

«Мы избрали путь дипломатии, ведь для нас важны человеческие жизни. При составлении резолюции можно было прибегнуть к терминологии, не прибегающей к оскорблениям России. А второй путь – называть вещи своими именами, мы избрали его», – резюмировал он.

Международный суд ООН 19 апреля 2017 года согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

В аннексированном Крыму наблюдатели ООН фиксируют широкий спектр нарушений прав человека и международного гуманитарного права. Речь идет о нарушениях права на жизнь, личную неприкосновенность и свободу, а также о нарушениях социально-экономических прав.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 20 сентября, рассказал о политике репрессий, развернутой российскими властями в аннексированном Крыму, и призвал международное сообщество дать надлежащий ответ на такие действия Кремля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».