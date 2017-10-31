Ахтем Чийгоз: в Крыму идет государственный террор

Освобожденный из заключения в аннексированном Крыму заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сказал, что в Крыму идет государственный террор. Об этом он заявил 31 октября на брифинге по проекту резолюции Совета безопасности ООН по правам человека в аннексированном Крыму.

«Нужно называть вещи своими именами. В Крыму идет государственный террор. Там нет ничего и близко связанного с понятием «закон». Один из важных аспектов – принуждение покинуть Крым», – сказал он.

Международный суд ООН 19 апреля 2017 года согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

В аннексированном Крыму наблюдатели ООН фиксируют широкий спектр нарушений прав человека и международного гуманитарного права. Речь идет о нарушениях права на жизнь, личную неприкосновенность и свободу, а также о нарушениях социально-экономических прав.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, российские власти освободили 25 октября.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.