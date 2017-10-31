Дело крымского активиста Сулеймана Кадырова могут передать в прокуратуру – адвокат

Обвиняемый в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России житель Феодосии Сулейман Кадыров подписал документы об окончании ознакомления с материалами дела, сообщил Крым.Реалии корреспондент Радио Свобода.

По словам адвоката Алексея Ладина, дело Кадырова должны передать в прокуратуру, а после – в суд.

«Примерно через месяц дело может быть направлено на рассмотрение, во всяком случае, на предварительное слушание. Дело по существу, скорее всего, будет рассматриваться после Нового Года», – предположил Ладин.

Сулейман Кадыров обвиняется в призывах к сепаратизму за перепост и комментирование в социальных сетях ролика, где, по версии следствия, содержатся призывы к «возвращению Крыма».

«Никаких свидетельств нарушения со стороны Кадырова нет. Экспертизы, проведенные следствием, это подтвердили. Свою позицию по отношению статуса Крыма он никогда не скрывал, всегда говорил в рамках позиции международного права, но никаких призывов не делал. Все это говорит о том, что дело Сулеймана Кадырова носит политический характер, а он в одном ряду с Николаем Семеной, Ильми Умеровым и другими преследуемыми по политическим мотивам», – заявил адвокат Эмиль Курбединов.

Российские силовики 5 октября 2016 года пришли с обыском в дом крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова. В ходе обыска изъяли ноутбук и телефон. Обыск проводился на основании постановления судьи по фамилии Родионов на проведение осмотра по подозрению в призывах к непризнанию границ России и поддержке гражданского объединения «Аскер».

11 октября 2016 года в отношении Сулеймана Кадырова возбудили уголовное дело по подозрению в «сепаратизме».

В апреле 2017 года российская служба по финансовому мониторингу внесла Сулеймана Кадырова в перечень экстремистов и террористов.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.