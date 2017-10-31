Назначение нового главного раввина Симферополя соответствует логике «русского мира» – Иосиф Зисельс

Назначение сына главного раввина России Йехезкеля Лазара главным раввином Симферополя укладывается в логику «русского мира» и равносильно аннексии Крыма. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс.

«Назначение в Симферополе сына Берл Лазара – то же самое, что и аннексия Крыма. Абсурдный, незаконный и противоречивый процесс, который укладывается в логику «русского мира». Семья Берл Лазара много лет поддерживает режим Владимира Путина и его преступления. Его сын в Крыму будет также восприниматься негативно, особенно если мы говорим о евреях, которые не поддерживают аннексию Крыма», – отметил общественный деятель.

Новым главным раввином Симферополя стал Йехезкель Лазар, 25-летний сын главного раввина России Берла Лазара. На новой должности он обещает уделять особое внимание образованию общины и создать большой еврейский центр.

Йехезкель Лазар объявил о переезде в аннексированный Крым и назначении раввином Симферополя в комментарии российской «Независимой газете» 4 октября.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров намерен добиваться включения в санкционные списки Федерации еврейских общин России.

Федерацию еврейских общин России возглавляет Берл Лазар, который называет себя главным раввином России. В 2005 году Берл Лазар указом российского президента Владимира Путина был назначен членом Общественной палаты России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».