В Крыму восстановили движение через Ангарский и Грушевский перевалы

В Крыму к обеду 31 октября восстановили движение через Ангарский и Грушевский перевалы. Об этом сообщает пресс-служба российского управления МЧС по Крыму со ссылкой на главу Сергея Шахова.

«На данный момент ситуация на автомобильных дорогах Крыма стабильна. Движение на Ангарском и Грушевском перевалах осуществляется без задержек. В эти районы направлена дополнительная техника государственного унитарного предприятия «Крымавтодор», работает четыре единицы техники дорожных служб», – сказал Шахов.

По его словам, чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятной погодой, не зафиксировано и обращений в течение дня от граждан не поступало.

Накануне в МЧС предупредили, что в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды 31 октября: местами сильные осадки с грозами, в горах – метель и налипание мокрого снега.