Врачи из Крыма с российскими документами не будут допущены к аттестации на материковой Украине – Минздрав

Крымские медики, которые намерены получить подтверждение медицинской категории на материковой Украине, не могут использовать справки о курсах повышения квалификации, выданные на территории аннексированного Крыма. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в ответ на информационный запрос Крым.Реалии.

«Согласно действующему законодательству, приказам МОН и письмам СБУ, любые документы и справки, выданные незаконными органами, а также органами образования, действующими на временно оккупированных территориях, не признаются действительными», –говорится в сообщении.

Таким образом, согласно ответу Минздрава Украины, необходимые для подтверждения медицинской категории документы, в частности, справки о курсах повышения квалификации, «выданные на временно оккупированных территориях», не могут быть основанием для проведения аттестации и выдачи документов украинского образца.

В начале февраля 2017 года в Крыму заявили об острой нехватке кадров. Подконтрольный Кремлю директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин оценил неукомплектованность кадрового состава «скорой помощи» в одну тысячу человек.

Причиной острого дефицита медицинских кадров в Крыму называют низкую оплату труда.