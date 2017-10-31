В ЕСПЧ подали жалобу по делу «судакского автопробега»

Сторона защиты оштрафованных в аннексированном Крыму участников «судакского автопробега» подала иск в Европейский суд по правам человека. Об этом 31 октября в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат оштрафованных Александр Попков.

«Сначала ребят оправдали, а потом осудили и назначили каждому штраф. Мы подали апелляцию, в результате которой штраф снизили. В итоге, мы сейчас обратились в Европейский суд по правам человека. Он зарегистрировал иск, предварительно, признав его приемлемым. Теперь мы будем ждать несколько лет, пока примут решение», – сказал Попков.

По его словам, в иске есть жалобы на нарушение свободы слова, свободу выражения мнения, свободу собрания митингов и дискриминацию по национальному признаку.

«В Крыму можно ездить с какими угодно флагами: с флагом победы, флагом России, с флагом ВДВ... А с крымскотатарским флагом, получается, ездить нельзя», – добавил он.

18 мая 2017 года российская полиция Бахчисарая задержала пять машин с людьми, которые ехали с крымскотатарскими флагами. На водителей автомобилей составили протоколы.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая прошли мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. В этот день вспоминали трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего депортировали более 200 тысяч человек.