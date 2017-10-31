В Ялте назначили нового главу администрации города – СМИ

Временно исполняющую обязанности мэра Ялты Елену Сотникову назначили главой администрации города, сообщает «Крыминформ».

По информации издания, за ее кандидатуру проголосовали 24 депутата городского совета.

За второго кандидата, который прошел отбор конкурсной комиссии – подконтрольного Кремлю руководителя Гурзуфа Игоря Геца – проголосовали два депутата.

«Наверное, я сегодня должна была бы сказать о своих планах и перспективах развития Ялты, которые я вижу в нашем городе. Все эти позиции изложены в плане программы, которую я презентовала на заседании конкурсной комиссии», – сказала Сотникова.

При этом, как сообщили в СМИ, один из присутствующих общественников попытался продемонстрировать решение российского Ялтинского городского суда, в соответствии с которым Ялтинскому горсовету запрещено принимать решение о назначении Сотниковой на должность.

Однако депутаты проголосовали за выдворение общественника из здания за нарушение порядка и не стали рассматривать его заявление, а российский председатель Ялтинского горсовета Роман Деркач сообщил, что горсовет не получал никаких подобных заявлений.

На сайте администрации Ялты нет информации о назначении Елены Сотниковой на должность мэра.

Должность главы подконтрольной Кремлю администрации Ялты освободилась с июля 2017 года, после ухода в отставку прежнего руководителя города Андрея Ростенко.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».