В деле свидетеля обысков в Бахчисарае назначили этическую экспертизу

В деле крымскотатарского активиста Шевкета Раззакова, подозреваемого в оскорблении полицейского, назначена экспертиза этичности его поведения, по результатам которой будет составлен обвинительный акт. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Во время встречи со следователем подконтрольного Кремлю следственного управления Следственного комитета по Бахчисараю Раззакову было заявлено, что он остается в статусе подозреваемого.

«В апреле 2017 года в Бахчисарае проводились обыски и задержания крымских татар, на которые собралось множество людей, поддерживающих своих соотечественников. После этого присутствующих во время обыска стали преследовать в рамках уголовных и административных дел. В июне было возбуждено дело о причинении вреда сотрудникам полиции, однако никого привлечь по этому делу не удалось. В октябре появилось дело об оскорблении, которое объединили с первым. Следствие считает, что мой подзащитный был во время обысков в толпе и плюнул в одного из сотрудников полиции. Одному из профессоров Таврического национального университета теперь предстоит провести экспертизу, чтобы оценить этичность этого возможного поступка», – рассказал адвокат Раззакова Маммет Мамбетов.

Утром, 11 октября 2017 года, стало известно, что в Бахчисарае в нескольких домах крымских татар, мусульман российские силовики провели обыски.

На местах силовики задержали по крайней мере 8 человек, которые пришли к домам, где проходили обыски.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили арест шести крымских татар, которых задержали в Бахчисарае.

После аннексии Крыма Россией на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.