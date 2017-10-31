Сотрудники СИЗО отобрали у крымчанина Зейтуллаева еду перед этапированием в Башкортостан – адвокат

Сотрудники СИЗО российского Ростова-на-Дону перед этапированием осужденного крымчанина Руслана Зейтуллаева в колонию Башкортостана украли у него еду, рассказал адвокат Эдем Семедляев.

По словам адвоката, после инцидента Зейтуллаев в течение двух недель «ехал практически голодный».

«При выезде из СИЗО Ростова был инцидент, сотрудники СИЗО украли десять банок тушенки у него. Поэтому он после того, как продержал голодовку, ехал практически голодный, что повлияло на его состояние. Находится он в исправительной колонии строгого режима №2, чувствует себя хорошо», – рассказал Семедляев в видео, которое опубликовано на странице объединения «Крымская солидарность».

По словам адвоката, администрация исправительной колонии сообщила, что 1 ноября Зейтуллаева посетит украинский консул.

«Зейтуллаев написал около 5 заявлений по поводу его экстрадиции в Украину. Его уверяют, что это долгая процедура, которая занимает до 10 месяцев. Если его требования не удовлетворят, если его не экстрадируют в Украину, он будет объявлять голодовку», – отметил Семедляев.

Адвокат добавил, что осужденный крымчанин просит писать ему письма в колонию, для моральной поддержки.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Верховный суд России 27 июля увеличил до 15 лет срок лишения свободы для Зейтуллаева. В ответ на это севастополец объявил голодовку.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против увеличения Верховным судом России срока лишения свободы.

Зейтуллаев был осужден по обвинению в создании ячейки запрещенной в России и в аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир».

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».