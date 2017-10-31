В КНДР после испытания водородной бомбы на полигоне могли погибнуть до 200 человек – СМИ

В сентябре 2017 года в КНДР после испытания водородной бомбы на ядерном полигоне обрушился подземный тоннель. В результате погибли около двухсот человек, сообщает Радио Свобода со ссылкой на японский телеканал Asahi TV. Подтверждений этой информации из других источников нет.

Власти Северной Кореи об аварии не сообщали.

По данным журналистов, обрушение произошло через неделю после ядерных испытаний. 100 человек оказались заблокированы под землей, еще около сотни погибли в ходе спасательной операции, сообщили собеседники телеканала.



Северная Корея объявила о первом в своей истории успешном испытании водородной бомбы в начале сентября. Тест вызвал землетрясение магнитудой 6,3 балла, которое зафиксировали южнокорейские специалисты. Западные эксперты отмечают, что взрыв повлиял на плотность горных пород и полигон скоро станет непригодным для дальнейшего использования. В ответ на ядерные испытания Совет Безопасности ООН одобрил расширение санкций в отношении КНДР.