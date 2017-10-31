За два месяца украинские информационные телеканалы теме Крыма посвятили 2% эфира

За август-сентябрь 2017 года в среднем теме АТО посвящено 8,4% эфира украинских информационных телеканалов, а теме аннексии Крыма – 2%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга эфира украинских информационных телеканалов, проведенного Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

«Мы не говорим о том, что независимые телеканалы что-то должны государству. Мы говорим о том, что телеканалы должны быть ответственными перед обществом, перед воинами АТО, политзаключенными и пленными, перед всеми гражданами Украины, которые оказались под оккупацией», – сказал председатель Нацсовета Юрий Артеменко.

Мониторинг охватывал 10 телеканалов: «Громадське телебачення», «Эспресо», «ПравдаТУТ», «Прямий», «NewsNetwork», «NewsOne», «ZIK», «5 канал», «24 канал» и «112 Украина».

По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, главной целью мониторинга было: установить долю эфира информационных телеканалив, посвященной темам АТО и аннексии Крыма Россией, а также общие тенденции в редакционной политике каналов.

Костинский убежден, что такие показатели освещения тем АТО и аннексии Крыма не являются достаточными для страны, в которой происходят боевые действия.

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко отметил, что большинство информации о ситуации в зоне проведения АТО подается в новостях, а главным признаком такой информации является схематизм и однообразие: статистика потерь, обстрелов, короткий репортаж с места событий, а также небольшие интервью с военными и местными жителями.

После аннексии Россией Крыма весной 2014 года начался вооруженный конфликт на востоке Украины. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По последним данным ООН, в результате конфликта погибли более 10 000 человек.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».