Конституционный суд Молдовы одобрил проект поправки про румынский язык

Конституционный суд Молдовы одобрил предложенный проект поправки в Конституцию страны, которая должна определить официальное название ее языка как румынский, а не как «молдовский», как говорится в нынешней редакции документа. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Это предложение, которое инициировала проевропейская Либерально-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ) и подписали 35 депутатов парламента, теперь, как ожидается, будут рассматривать в апреле 2018 года.

Перспективы принятия изменения пока не ясны. Конституционные изменения в Молдове нуждаются в поддержке не менее двух третей депутатов – по крайней мере 67 из 101 члена парламента.

Один из инициаторов изменения, председатель фракции ЛДПМ Тудор Делиу, приветствовал решение Конституционного суда.

«Первый шаг сделан, историческая справедливость восстановлена. Граждане Республики Молдова говорят на румынском языке, и все это знают. И это надо записать и в Конституции», – заявил он.

Пророссийский президент Молдовы Игорь Додон, который выступает за сохранение официального названия языка страны как «молдовский», заявил, что это дело надо решать на референдуме.

«Абсолютное большинство коренного населения Республики Молдова считает, что говорит на молдавском языке», – написал он в Фейсбуке.

Пророссийская Партия социалистов, которую до избрания президентом возглавлял Додон, тоже выступила против такого изменения.

Конституционный суд Молдовы в 2013 году уже постановлял, что официальным языком Молдовы является румынский, как записано в Декларации о независимости страны в 1991 году. Но в принятой 1994 Конституции Молдовы внесли название языка как «молдавский». В соответствии с решением Конституционного суда, определение названия языка в Декларации о независимости – выше по значению, чем определение в Конституции.

Современная Республика Молдова возникла на месте одноименной советской республики (по-украински раньше произносилась как «Молдавія») в составе СССР после распада Советского Союза. Эту республику советская власть создала в 1940 году, аннексировав часть соседней Румынии, известную как Бессарабия (тогда же в состав Украины перешла южная часть этой территории, Буджак, сформировав южную часть современной Одесской области; также тогда СССР аннексировал от Румынии Северную Буковину, и вместе с Северной Бессарабией сформировал современную Черновицкую область Украины). В 1941 году, во время Второй мировой войны, Румыния вернула себе эти земли, но после окончания войны была вынуждена снова отдать их СССР.

Советская власть также из политических соображений назвала румынский язык, на котором говорит местное румынское население, «молдовским» (по-украински раньше говорили: «молдавським»), а самих жителей из румын переименовали в «молдован» («молдаван»).