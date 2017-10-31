Чийгоз: При помощи Украины Европа получила шанс остановить безумие России

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз 31 октября выступили в Верховной Раде Украины в рамках Парламентской Ассамблеи Euronest под главенством Ребекки Хармс.

Умеров призвал европейских парламентариев не снимать с повестки дня крымский вопрос и подталкивать правительства своих стран, чтобы участвовать в процессе усиления санкций в отношении России, и ни в коем случае эти санкции не уменьшать.

«Агрессия, которую совершила Россия, должна быть наказуема. Не забывайте о Крыме, Луганске и Донецке. Продолжайте реализовывать экономические санкции до той степени, чтобы Россия сама отказалась от своих намерений в отношении Луганска, Донецка и Крыма», – заявил Умеров.

Ахтем Чийгоз подчеркнул, что для решения крымской проблемы нужно происходящие события на полуострове «называть своими именами».

«Там – террор, там люди погибают каждый день, там людей сажают каждый день. Просто те, кто сопротивляется этому террору, не берут оружие в руки и используют те мирные методы, к которым призывает европейское сообщество. Мы не понимаем, когда какой-то руководитель или отдельные группы граждан в соседних с нашей странах Европы не хотят видеть очевидного – трагедии, гибели людей; не хотят замарачиваться той проблемой, трагедией – и ищут возможности общаться с агрессором. А в свою очередь этот тиран ищет фашистские методы против, в том числе, и своего народа, транслирует своему народу якобы мнимое благополучие, якобы мнимую демократию. В России нет судов, в России нет законов. В России есть террор», – отметил Чийгоз.

По его словам, если страны Европы вместе не будут осознавать и не будут давать четкие формулировки действиям России, то ее агрессию нельзя будет остановить, она коснется всех.

«При помощи Украины Европа получила шанс остановить это безумие. Страны Балтии и Восточной Европы не имеют никаких гарантий (ненападения со стороны России – КР). Безумие не имеет логики. И безумие можно остановить, только проявив единство», – подытожил Чийгоз.

Международный суд ООН 19 апреля 2017 года согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

В аннексированном Крыму наблюдатели ООН фиксируют широкий спектр нарушений прав человека и международного гуманитарного права. Речь идет о нарушениях права на жизнь, личную неприкосновенность и свободу, а также о нарушениях социально-экономических прав.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, российские власти освободили 25 октября.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.